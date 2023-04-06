Крупнейший в Москве ТЦ «Метрополис» сменил владельца

Инвестфонд Balchug Capital приобрел торгово-развлекательный центр «Метрополис», который находится на Ленинградском шоссе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на его представителя.

Эта информация была подтверждена консультантом сделки — консалтинговой компанией IBC Real Estate.

Отмечается, что сделку ранее одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Ее сумма не раскрывается. Однако представитель Balchug Capital назвал ее «привлекательной».

«Метрополис» является одним из наиболее крупных ТЦ в Москве. Его площадь составляет 205 000 кв. м. В 2009 году его построил казахстанский девелопер Capital Partners. Позднее компанией был продан объект. Покупателем выступил фонд под управлением американской компании Morgan Stanley. Затем половина комплекса была выкуплена фондом американского девелопера Hines. По словам двух консультантов, последний до сделки с Balchug Capital был единственным владельцем торгового центра.