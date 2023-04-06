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54 минуты назад

Глава X5 Group рассказала о «потребительском патриотизме»

Лера Букина

Глава X5 Group Екатерина Лобачева заявила, что покупатели магазинов компании все еще привыкают к обновленному ассортименту на полках после ухода ряда брендов из страны, передает РБК.

Глава X5 Group рассказала о «потребительском патриотизме»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что группа управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Собеседница указала на большую лояльность покупателей к продукции под собственной торговой маркой (СТМ) ретейлера.

«Локальный ассортимент — это про свежесть, качество и в чем-то потребительский патриотизм», — заявила Лобачева.

Она отметила, что продукция местных поставщиков дает возможность выделяться на фоне ретейла, который сфокусирован на товарах брендов.

Она обратила внимание на амбиции замещения выпадающих из продаж на российском рынке марок. Тенденция особенно прослеживается в непродовольственных категориях, таких как косметика, личная гигиена и бытовая химия, подчеркнула Лобачева.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что сокращение в РФ ассортимента иностранных брендов и стремление россиян к экономии заставило ретейлеров продавать больше в онлайне товары под собственными торговыми марками (СТМ). Отмечалось, что у ряда крупных сетей, включая «Магнит» и «Азбуку вкуса», доля реализации такой продукции через интернет достигла 15–24%.

Компании,"Магнит",
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