Глава X5 Group рассказала о «потребительском патриотизме»

Глава X5 Group Екатерина Лобачева заявила, что покупатели магазинов компании все еще привыкают к обновленному ассортименту на полках после ухода ряда брендов из страны, передает РБК.

Напомним, что группа управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Собеседница указала на большую лояльность покупателей к продукции под собственной торговой маркой (СТМ) ретейлера.

«Локальный ассортимент — это про свежесть, качество и в чем-то потребительский патриотизм», — заявила Лобачева.

Она отметила, что продукция местных поставщиков дает возможность выделяться на фоне ретейла, который сфокусирован на товарах брендов.

Она обратила внимание на амбиции замещения выпадающих из продаж на российском рынке марок. Тенденция особенно прослеживается в непродовольственных категориях, таких как косметика, личная гигиена и бытовая химия, подчеркнула Лобачева.