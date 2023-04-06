Райффайзенбанк повысит стоимость смс-уведомлений

Райффайзенбанк объявил о повышении с мая стоимости смс-уведомления до 199 рублей.

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Кредитная организация напомнила о том, что данный сервис позволяет получать уведомления о совершенных покупках. Цена будет действовать для основной и дополнительных карт, указано в сообщении.

Тариф «пуши и иногда смс» обойдется в 99 рублей в месяц.

«Если пуш не доставлен из-за отсутствия связи, придет резервное смс. С 10 апреля такие смс будут приходить только по покупкам свыше 1000 рублей», — отметил банк.

За услугу уведомлений только через пуши платить не потребуется. Подчеркивается, что корректировка тарифов не затронет зарплатных клиентов.