Райффайзенбанк повысит стоимость смс-уведомлений

Райффайзенбанк объявил о повышении с мая стоимости смс-уведомления до 199 рублей.
Кредитная организация напомнила о том, что данный сервис позволяет получать уведомления о совершенных покупках. Цена будет действовать для основной и дополнительных карт, указано в сообщении.
Тариф «пуши и иногда смс» обойдется в 99 рублей в месяц.
«Если пуш не доставлен из-за отсутствия связи, придет резервное смс. С 10 апреля такие смс будут приходить только по покупкам свыше 1000 рублей», — отметил банк.
За услугу уведомлений только через пуши платить не потребуется. Подчеркивается, что корректировка тарифов не затронет зарплатных клиентов.
У всех системно значимых кредитных организаций цены на смс-уведомления менее высокие, чем у Райффайзенбанка. Клиенты Московского кредитного банка платят за услугу оповещения только через сообщения на номер телефона 119 рублей, Газпромбанка, Альфа-банка и «Открытия» — 99 рублей, Росбанка и «Юникредит» — 89 рублей, ВТБ и Промсвязьбанка — 79 рублей.