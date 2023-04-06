$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Райффайзенбанк повысит стоимость смс-уведомлений

Лера Букина

Райффайзенбанк объявил о повышении с мая стоимости смс-уведомления до 199 рублей.

Райффайзенбанк повысит стоимость смс-уведомлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кредитная организация напомнила о том, что данный сервис позволяет получать уведомления о совершенных покупках. Цена будет действовать для основной и дополнительных карт, указано в сообщении.

Тариф «пуши и иногда смс» обойдется в 99 рублей в месяц.

«Если пуш не доставлен из-за отсутствия связи, придет резервное смс. С 10 апреля такие смс будут приходить только по покупкам свыше 1000 рублей», — отметил банк.

За услугу уведомлений только через пуши платить не потребуется. Подчеркивается, что корректировка тарифов не затронет зарплатных клиентов.

У всех системно значимых кредитных организаций цены на смс-уведомления менее высокие, чем у Райффайзенбанка. Клиенты Московского кредитного банка платят за услугу оповещения только через сообщения на номер телефона 119 рублей, Газпромбанка, Альфа-банка и «Открытия» — 99 рублей, Росбанка и «Юникредит» — 89 рублей, ВТБ и Промсвязьбанка — 79 рублей.

Компании,Московский кредитный банк,Росбанк,Альфа-банк,Райффайзенбанк Австрия,Банк ВТБ,Газпромбанк,Промсвязьбанк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий