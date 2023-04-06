Ozon отстранил от работы сотрудников за небрежное обращение с товарами

«Конечно, отгрузка посылок подобным образом абсолютно неприемлема. Мы отстранили от работы курьера за грубое нарушение правил обращения с товарами. <...> Также проводим дополнительный инструктаж со всеми курьерами и сотрудниками сортировочных центров, чтобы не допустить подобных ситуаций впредь», — отметили в Ozon.