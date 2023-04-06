$79.50+0.1487.10+0.37

СМИ сообщают об отсутствии планов у Munich Re и Allianz продлевать страховку «Северного потока»

Срок страхования «Северного потока», истекающий в 2023 году, не будет пролонгирован немецкой страховой компанией Munich Re. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя фирмы.

СМИ сообщают об отсутствии планов у Munich Re и Allianz продлевать страховку «Северного потока»
© globallookpress.com

Накануне новость об отказе поступила от Allianz.

До этого Reuters, ссылаясь на источники, выпустило материал, в котором говорилось, что

Allianz и Munich Re приняли решение о возобновлении страхования поврежденного газопровода «Северный поток». Агентство «Прайм» писало, что в фирмах не стали отрицать своего участия в возобновлении этого страхования. Вместе с тем отмечалось, что в компаниях не прокомментировали данный вопрос.

«Munich Re не будет… продлевать страховое покрытие для газопровода «Северный поток», когда срок его действия истечет позднее в этом году», — указало Reuters.

В конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий