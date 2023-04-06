СМИ сообщают об отсутствии планов у Munich Re и Allianz продлевать страховку «Северного потока»

Срок страхования «Северного потока», истекающий в 2023 году, не будет пролонгирован немецкой страховой компанией Munich Re. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя фирмы.

Накануне новость об отказе поступила от Allianz.

До этого Reuters, ссылаясь на источники, выпустило материал, в котором говорилось, что

Allianz и Munich Re приняли решение о возобновлении страхования поврежденного газопровода «Северный поток». Агентство «Прайм» писало, что в фирмах не стали отрицать своего участия в возобновлении этого страхования. Вместе с тем отмечалось, что в компаниях не прокомментировали данный вопрос.

«Munich Re не будет… продлевать страховое покрытие для газопровода «Северный поток», когда срок его действия истечет позднее в этом году», — указало Reuters.