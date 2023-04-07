Раскрыт план Apple по уходу из Китая

Американская компания Apple сформулировала новый план по переносу производств из Китая в другие страны с целью диверсификации и постепенного ухода из КНР. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Даже когда [глава Apple] Тим Кук улаживал ситуацию в Пекине, руководители Apple усердно работали над развитием связей с другими странами, чтобы уменьшить зависимость от азиатской страны», — сообщил один из источников.

Отмечается, что усилия Apple по диверсификации стали неотложными во время обострения торговой напряженности между США и Китаем при администрации бывшего президента Дональда Трампа, а затем усилились во время пандемии.

«Усилия Apple сосредоточены на Индии как месте для производства iPhone и аксессуаров, Вьетнаме — для сборки AirPods и Mac, Малайзии — для производства некоторого количества Mac и Ирландии — для ряда более простых гаджетов», — говорится в статье.

При этом менеджеры операционного отдела Apple поручили сотрудникам сосредоточиться на поиске дополнительных компонентов и размещении производственных линий за пределами Китая для новых продуктов, которые появятся в 2024 году, добавили источники агентства.

В Bloomberg сообщили, что Apple также изучает способы уменьшить свою зависимость от Тайваня, где гигант по производству микросхем TSMC делает многие ключевые чипы для гаджетов корпорации из Купертино.

«Руководство Apple обеспокоено тем, что Китай может принять ответные меры, если компания переместит слишком много мощностей в другие страны или будет осуществлять переход слишком быстро», — заключил один из источников.