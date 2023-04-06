ФАС выдала Jаgermeister предупреждение из-за калужских ликеров

Федеральная антимонопольная служба России выдала немецкой компании Mast-Jаgermeister, потребовавшей от завода «Кристалл» прекратить продажу битеров под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, предупреждение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе калужского предприятия.

Там отметили, что ФАС признала действия Mast-Jаgermeister в отношении «Кристалла» нарушающими антимонопольное законодательство в части закона «О защите конкуренции» и потребовала устранить нарушения. Однако немецкую компанию не считают нарушителем данного закона, она лишь получила предупреждение, которое исполнила, поэтому дело не возбуждалось.

При этом в «Кристалл» готовят иск против Mast-Jаgermeister, поскольку их требование прекратить продажу биттеров, которую там называли контрафактной, привело к упущенной прибыли, дополнительным затратам и репутационному ущербу. На данный момент в немецкую компанию была направлена досудебная претензия, на которую она должна ответить в течение 30 дней, иначе калужский завод обратиться в арбитражный суд. Сумма иска составит сотни миллионов рублей, поскольку именно столько средств потеряло предприятие.