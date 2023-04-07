Молдавия сэкономила $420 млн благодаря контракту с «Газпромом»

Контракт с "Газпромом" на поставки газа позволил молдавским потребителям в 2022 году сэкономить около $420 млн на разнице в ценах. Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью телеканалу N4 в четверг.

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"Только за 2022 год этот контракт позволил нашим потребителям сэкономить примерно $420 млн, если сравнивать цены на рынке. Очевидно, что заключенный в 2021 году контракт принес выгоду", - сказал Чебан.

В конце 2022 года Молдавия начала закупки газа у европейских поставщиков на фоне дефицита поставок топлива из России. В "Газпроме" объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако власти Молдавии возложили ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации правительство республики решило перенаправить российский газ в Приднестровье для выработки дешевой электроэнергии на расположенной там Молдавской ГРЭС, а потребителей правого берега Днестра обеспечивать газом за счет поставок из ЕС.