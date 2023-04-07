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1 час назад

Контракт с "Газпромом" позволил Молдавии сэкономить $420 млн в 2022 году

ТАССиещё 1

Контракт с "Газпромом" на поставки газа позволил молдавским потребителям в 2022 году сэкономить около $420 млн на разнице в ценах. Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью телеканалу N4 в четверг.

Молдавия сэкономила $420 млн благодаря контракту с «Газпромом»
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"Только за 2022 год этот контракт позволил нашим потребителям сэкономить примерно $420 млн, если сравнивать цены на рынке. Очевидно, что заключенный в 2021 году контракт принес выгоду", - сказал Чебан.

В конце 2022 года Молдавия начала закупки газа у европейских поставщиков на фоне дефицита поставок топлива из России. В "Газпроме" объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако власти Молдавии возложили ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации правительство республики решило перенаправить российский газ в Приднестровье для выработки дешевой электроэнергии на расположенной там Молдавской ГРЭС, а потребителей правого берега Днестра обеспечивать газом за счет поставок из ЕС.

С ноября 2021 года тарифы на газ в Молдавии выросли почти в семь раз. Бытовые потребители платят сегодня за газ свыше 29 леев ($1,5) за куб. м. На фоне роста цен на газ и продукты питания в Молдавии начались массовые акции протеста оппозиции, которая добивается проведения досрочных выборов.

Компании,Вадим Чебан,Газпром,ЕС,
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