В Госдуме заявили, что ПФР ждет проверка из-за прибыли в 1 триллион рублей

«Это не значит, что была экономия. Напротив, пенсии в 2022 году в РФ была повышена на 19,5%, это существенное увеличение затрат бюджета ПФР. Но вместе с тем профицит образовался. Что касается именно страховых взносов, то они, к сожалению, до сих пор не покрывают затраты. То есть взносы, которые взимаются с наших с вами заработных плат, составляют на 2022 год примерно 70% от той суммы, которая требуется на выплату страховых пенсий. В 2021 году она была немного выше», — подчеркнула Бессараб.