Danone отказывается от своих глобальных брендов в России

Французский производитель молочной продукции Danone намерен отказаться от своих глобальных международных брендов в России. Среди них — Activia, об этом рассказал источник на рынке, которому известны планы иностранной компании.

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«Производитель молочной продукции Danone планирует отказаться от своих международных брендов в России, а именно речь идет о Activia, Alpro, Actimel и Danone», — сообщает источник газете «Известия».

В компании дополнили, что они изучают то, как можно сделать международные бренды более релевантными для локального рынка.

Как писалось в социальных сетях, представители компании изучают разные варианты. Они могут использовать локальные имена для тех товаров, которые продаются под известными названиями. Например, к традиционным молоку, кефиру, творогу, сметане «Простоквашино» производитель может добавить йогурты, творожные десерты и другую продукцию.