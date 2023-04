Bank of America прервал конференцию из-за Украины

Bank of America прервал онлайн-конференцию по геополитике из-за жалоб клиентов на негативные комментарии спикеров об Украине. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на газету Financial Times.

Как пишет Financial Times, представители Bank of America заявили, что на встрече выступили внешние докладчики, чтобы обратить внимание своих клиентов на проблемы, которые могут повлиять на их инвестиционные решения. Как указано в официальном заявлении банка, спикеры независимы и выражают различные взгляды. Однако представители Bank of America все равно принесли извинения за этот инцидент, передает Financial Times.