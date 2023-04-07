Bank of America прервал конференцию из-за Украины

Bank of America прервал онлайн-конференцию по геополитике из-за жалоб клиентов на негативные комментарии спикеров об Украине. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на газету Financial Times.
Один из участников онлайн-конференции сообщил изданию, что выступающие на мероприятии люди будто бы поддерживали Россию.
«Это было больше похоже на Банк России, чем на Bank of America. Все мероприятие было в подавляющем большинстве пророссийским», — сказал он.
Еще два участника отметили, что глава отдела отношений Bank of America Securities Дэниел Шихан охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как «мастерского манипулятора и имитатора». Еще один клиент посчитал онлайн-заседание «безжалостно антиукраинскими».
Как пишет Financial Times, представители Bank of America заявили, что на встрече выступили внешние докладчики, чтобы обратить внимание своих клиентов на проблемы, которые могут повлиять на их инвестиционные решения. Как указано в официальном заявлении банка, спикеры независимы и выражают различные взгляды. Однако представители Bank of America все равно принесли извинения за этот инцидент, передает Financial Times.