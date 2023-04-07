$79.50+0.1487.10+0.37
41 минуту назад

Bank of America прервал конференцию из-за Украины

Елена Прошина

Bank of America прервал онлайн-конференцию по геополитике из-за жалоб клиентов на негативные комментарии спикеров об Украине. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на газету Financial Times.

Bank of America прервал конференцию из-за Украины
Фото: ТАССТАСС

Один из участников онлайн-конференции сообщил изданию, что выступающие на мероприятии люди будто бы поддерживали Россию.

«Это было больше похоже на Банк России, чем на Bank of America. Все мероприятие было в подавляющем большинстве пророссийским», — сказал он.

Еще два участника отметили, что глава отдела отношений Bank of America Securities Дэниел Шихан охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как «мастерского манипулятора и имитатора». Еще один клиент посчитал онлайн-заседание «безжалостно антиукраинскими».

Как пишет Financial Times, представители Bank of America заявили, что на встрече выступили внешние докладчики, чтобы обратить внимание своих клиентов на проблемы, которые могут повлиять на их инвестиционные решения. Как указано в официальном заявлении банка, спикеры независимы и выражают различные взгляды. Однако представители Bank of America все равно принесли извинения за этот инцидент, передает Financial Times.

Снижение рубля к доллару связали с продажей бизнеса Shell

Компании,Владимир Зеленский,Банк России,Bank of America,Shell,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий