Bank of America прервал конференцию из-за Украины

Bank of America прервал онлайн-конференцию по геополитике из-за жалоб клиентов на негативные комментарии спикеров об Украине. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на газету Financial Times.

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Один из участников онлайн-конференции сообщил изданию, что выступающие на мероприятии люди будто бы поддерживали Россию.

«Это было больше похоже на Банк России, чем на Bank of America. Все мероприятие было в подавляющем большинстве пророссийским», — сказал он.

Еще два участника отметили, что глава отдела отношений Bank of America Securities Дэниел Шихан охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как «мастерского манипулятора и имитатора». Еще один клиент посчитал онлайн-заседание «безжалостно антиукраинскими».