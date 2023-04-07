Danone планирует отказаться от своих глобальных брендов в России

Издание напоминает, что в октябре прошлого года французская компания заявила о планах передать контроль над местным производством растительных напитков и молочных продуктов. Бизнес, занимающийся детским питанием на заводе «Истра — Нутриция», в сделку не войдет. Речь идет о брендах «Малютка», Nutrilon и «Малыш». Как говорится в сообщении, организация может передать свои активы менеджменту, при этом оставив за собой опцион на обратный выкуп. Однако маловероятно, что глобальные имена перейдут новому владельцу, так как обычно зарубежные компании не позволяют их использовать после ухода из России.