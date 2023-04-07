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59 минут назад

Danone планирует отказаться от своих глобальных брендов в России

Елена Прошина

Французский производитель молочной продукции Danone планирует отказаться от своих международных брендов в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке.

Danone планирует отказаться от своих глобальных брендов в России
Фото: ТАССТАСС

Издание напоминает, что компании Danone принадлежат бренды Activia, Alpro, Actimel и Danone. Именно эти глобальные имена исчезнут с местного рынка. Дальнейшие шаги в этом направлении находятся на рассмотрении.

«Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка», — уточнили в «Danone Россия».

Таким образом они ответили на вопрос о том, планирует ли производитель вывести международные имена с российского рынка.

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Издание напоминает, что в октябре прошлого года французская компания заявила о планах передать контроль над местным производством растительных напитков и молочных продуктов. Бизнес, занимающийся детским питанием на заводе «Истра — Нутриция», в сделку не войдет. Речь идет о брендах «Малютка», Nutrilon и «Малыш». Как говорится в сообщении, организация может передать свои активы менеджменту, при этом оставив за собой опцион на обратный выкуп. Однако маловероятно, что глобальные имена перейдут новому владельцу, так как обычно зарубежные компании не позволяют их использовать после ухода из России.

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