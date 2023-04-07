Аэропорты предупредили о проблемах из-за регистрации спецтехники

Международная ассоциация аэропортов обратилась к Минтрансу и Минпромторгу с проблемой невозможности зарегистрировать и использовать спецтехнику, что может сказаться на нормальном функционировании аэропортов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Речь, в частности, идет о противообледенительных машинах, низкопольных автобусах и пассажирских трапах. Такие проблемы, по мнению ассоциации, создают угрозу для нормального функционирования воздушных гаваней, особенно с увеличением пассажиропотока.

Источники в отрасли предупредили, что без регистрации они будут использовать технику нелегально, что повлечет за собой штрафы. Эта проблема возникла после перехода на электронные паспорта транспортных средств, правила госрегистрации которых не распространяются на спецтехнику для аэропортов.

Некоторые эксперты предлагают вернуться к прежним нормам, поскольку требование о номерах для этой техники избыточно, так как она не используется нигде за пределами аэродромов. Однако, согласно российским законам, техника для аэропортов считается источником повышенной опасности и должна быть зарегистрирована в Гостехнадзоре.