Google Pay из-за сбоя раздал деньги пользователям просто так

Компания Google столкнулась с неожиданным сбоем платежного сервиса Google Play. Как сообщает ArsTechnica, пользователи в соцсетях и на форумах заявляют, что на их счетах обнаружились неожиданные начисления — от 10 до 1000 долларов.

Одним из счастливчиков стал исследователь Android Мишаал Рахман, который и выяснил большинство подробностей сбоя. Оказалось, что деньги поступили через программу вознаграждения Google Pay Reward. Многочисленные скриншоты показывают, что пользователи получили внушительные вознаграждения за «пробную проверку опыта Google Pay Remittance».

Обычно такие сообщения рассылают сотрудникам Google и тестерам за проверку функций устройств. Однако в эту рассылку попали и обычные пользователи.