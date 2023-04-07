Строительство первого завода чипов в Индии снова столкнулось с трудностями, не успев начаться

Строительство первого завода чипов в Индии снова столкнулось с трудностями. Как сообщает 3DNews, планы на его постройку появились еще 20 лет назад, однако приступить к реализации никак не удается.

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История с заводом началась с заметки в индийской деловой газете Financial Express в августе 2003 года. Сообщалось, что компания Intel начала искать место для строительства в Индии полупроводникового завода. Это бы позволило ей сэкономить на этом круглую сумму — потратить всего 750 млн долларов вместо 2 млрд долларов при строительстве в США.

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Однако тогда до дела не дошло.

Следующее сообщение о возможном строительстве появилось уже в ноябре 2004 года. Тогда инициатором называлась южнокорейская компания Intellect Inc. Завод якобы должны были начать строить в 2005 году с начальным финансированием 600 млн долларов и последующей закупкой промышленного оборудования. Но и в этот раз не вышло.

Первое похожее на официальное заявление появилось в ноябре 2005 года, когда компания AMD выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о достижении предварительного соглашения с индийской компанией SemIndia. Однако и AMD отказалась от постройки завода.

Спустя 20 лет неудачных попыток, которые происходили по такой-же схеме, правительство Индии снова заявило о планах построить завод. Правительство пообещало поддержать строительство субсидиями до 10 млрд долларов. Но кто возьмёт эти деньги и будут ли они вообще кому-то выданы — неизвестно.