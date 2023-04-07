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37 минут назад

Россияне стали массово посещать торговые центры

Лера Букина

ТЦ Москвы и Санкт-Петербурга наблюдают увеличение посещаемости – на 4–6%. Прирост начался с конца марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Focus Technologies.

В Москве резко увеличилась посещаемость торговых центров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

До этого периода фиксировался длительный спад показателя. В частности, в «Стокманне» проинформировали об увеличении трафика на минувшей неделе на 17% к показателю аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в компании оценили рост продаж в 23%.

В Baon заявили о росте посещаемости магазинов в Москве и Санкт-Петербурге на 20%. Там отмечают, что в апреле увеличение оборота к прошлому году может составить 7-10%.

Эксперты считают, что в текущем месяце трафик в торговых центрах продемонстрирует положительный результат в связи со скорым открытием бывших магазинов группы Inditex.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что ждать восстановления трафика до уровня докризисного 2019 года пока не стоит.

Разрыв со значением четырехлетней давности в столице и Санкт-Петербурге в марте оценили в 27-29%. Эксперты сообщают о наличии негативных факторов для рынка. Речь идет о неопределенности в экономике, вымывании среднего класса и росте цен.

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Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что сделка по продаже испанским ретейлером одежды Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ») была одобрена подкомиссией правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в России 30 марта. Компания Fashion And More Management DMCC является покупателем российского бизнеса Inditex, включая магазины Zara.

Компании,Виктор Евтухов,Коммерсант,Почта России,
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