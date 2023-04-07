Авиакомпания «Победа» с июня возобновит рейсы из Москвы в Аланью

Авиакомпания «Победа» запустит рейсы из Москвы в турецкую Аланью с 1 июня 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика.

«Лоукостер «Победа» возобновил продажи билетов на рейс Москва (Внуково) - Аланья (Газипаша). Полеты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года и будут выполняться ежедневно», - сказали в пресс-службе.

Источник в авиакомпании сообщил Агентству «Москва», что полеты по направлению Москва - Аланья были приостановлены с 14 февраля 2023 из-за проблем с наземным обслуживанием самолетов.