Авиакомпания «Победа» с июня возобновит рейсы из Москвы в Аланью
Авиакомпания «Победа» запустит рейсы из Москвы в турецкую Аланью с 1 июня 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика.
«Лоукостер «Победа» возобновил продажи билетов на рейс Москва (Внуково) - Аланья (Газипаша). Полеты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года и будут выполняться ежедневно», - сказали в пресс-службе.
Источник в авиакомпании сообщил Агентству «Москва», что полеты по направлению Москва - Аланья были приостановлены с 14 февраля 2023 из-за проблем с наземным обслуживанием самолетов.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» запустит рейсы из Москвы в Бодрум (Турция) с 3 июня 2023 года.