Польша и страны Балтии решили добиться внесения «Росатома» в новый пакет санкций

Согласно документу, подготовленном Варшавой и государствами Балтии, санкции предлагается ввести против членов правления компании. Также ряд европейский стран требуют введения запрета на заключение с «Росатомом» новых контрактов, запрета на инвестиции в российскую атомную энергетику и импорт российского обогащенного урана в ЕС.

Планируется установить переходный период на два года для выхода европейских стран из сотрудничества с "Росатомом" в сфере бизнеса, контрактов и других договоренностей. В то же время, Польша предлагает особый режим для Венгрии, который предусматривает девять лет на завершение строительства АЭС «Пакш» с участием российской стороны.