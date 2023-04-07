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1 час назад

Райффайзенбанк прекратит оформлять зарплатные карты в РФ

Елена Прошина

С 10 апреля Райффайзенбанк прекратить подключать новые зарплатные проекты и перестанет выдавать зарплатные карточки в России. Об этом «РБК» сообщили в финансовой организации.

Райффайзенбанк прекратит оформлять зарплатные карты в РФ
Фото: ТАССТАСС

В банке данное решение объяснили «предпочтениями клиентов и рыночной конъюнктурой». В последние месяцы на Райффайзенбанк оказывают давление регуляторы США и Евросоюза, которые требуют от него прекращения присутствия на рынке РФ, пояснили в «РБК».

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Отмечается, что уже подключенные к пакету услуг «Зарплатный» карты продолжат действовать в РФ до истечения срока их действия. Также за действующими клиентами сохранятся все привилегии.

На Райффайзенбанк приходится всего 2% зарплатных проектов в России. Такие данные приводил в 2021 году Frank RG, напомнили в «РБК».

Компании,Райффайзенбанк Австрия,ЕС,
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