Райффайзенбанк прекратит оформлять зарплатные карты в РФ

С 10 апреля Райффайзенбанк прекратить подключать новые зарплатные проекты и перестанет выдавать зарплатные карточки в России. Об этом «РБК» сообщили в финансовой организации.
В банке данное решение объяснили «предпочтениями клиентов и рыночной конъюнктурой». В последние месяцы на Райффайзенбанк оказывают давление регуляторы США и Евросоюза, которые требуют от него прекращения присутствия на рынке РФ, пояснили в «РБК».
Отмечается, что уже подключенные к пакету услуг «Зарплатный» карты продолжат действовать в РФ до истечения срока их действия. Также за действующими клиентами сохранятся все привилегии.
На Райффайзенбанк приходится всего 2% зарплатных проектов в России. Такие данные приводил в 2021 году Frank RG, напомнили в «РБК».