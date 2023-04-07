Райффайзенбанк прекратит оформлять зарплатные карты в РФ

С 10 апреля Райффайзенбанк прекратить подключать новые зарплатные проекты и перестанет выдавать зарплатные карточки в России. Об этом «РБК» сообщили в финансовой организации.

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В банке данное решение объяснили «предпочтениями клиентов и рыночной конъюнктурой». В последние месяцы на Райффайзенбанк оказывают давление регуляторы США и Евросоюза, которые требуют от него прекращения присутствия на рынке РФ, пояснили в «РБК».

Отмечается, что уже подключенные к пакету услуг «Зарплатный» карты продолжат действовать в РФ до истечения срока их действия. Также за действующими клиентами сохранятся все привилегии.