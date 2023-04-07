«Беларуськалий» выиграл суд со структурой Siemens

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск одного из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений «Беларуськалий» к предприятию «Нефтегаз и Энергетика», прежде именуемой «Сименс Энергетика» (российская структура Siemens Energy) по возврату газотурбинного двигателя. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание состоялось в пятницу, 7 апреля. Уточняется, что «Беларуськалий» в декабре прошлого года подал иск к компании «Нефтегаз и Энергетика» с требованием завершить сервисное обслуживание газотурбинного двигателя SGT-300 стоимостью около 202,4 миллиона рублей и вернуть его компании.