Райффайзенбанк опроверг остановку оформления зарплатных карт

Пресс-служба Райффайзенбанка опровергла новости о том, что кредитная организация больше не будет оформлять зарплатные карты. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Как уточнили в пресс-службе, с 10 апреля Райффайзенбанк закрывает только один архивный пакет услуг. Остальные варианты оформления зарплатных карт останутся нетронутыми. «Райффайзенбанк не прекращает оформлять зарплатные карты и подключать клиентов на зарплатные проекты, закрывает лишь один пакет услуг, который не актуальный», – рассказал представитель банка.