$79.50+0.1487.10+0.37
52 минуты назад

Райффайзенбанк опроверг остановку оформления зарплатных карт

Елена Прошина

Пресс-служба Райффайзенбанка опровергла новости о том, что кредитная организация больше не будет оформлять зарплатные карты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Райффайзенбанк опроверг остановку оформления зарплатных карт
Фото: РамблерРамблер

Как уточнили в пресс-службе, с 10 апреля Райффайзенбанк закрывает только один архивный пакет услуг. Остальные варианты оформления зарплатных карт останутся нетронутыми. «Райффайзенбанк не прекращает оформлять зарплатные карты и подключать клиентов на зарплатные проекты, закрывает лишь один пакет услуг, который не актуальный», – рассказал представитель банка.

Рейтинг Райффайзенбанка попал под наблюдение из-за планов уйти из России

Ранее появилась информация о том, что с 10 апреля Райффайзенбанк полностью прекратит оформление новых зарплатных карт в России.

Компании,Райффайзенбанк Австрия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий