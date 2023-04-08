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1 час назад

Маврикий начал работу над внедрением российских карт "Мир"

Газета.Ru

Профильные ведомства Маврикия приступили к работе над тем, чтобы на территории страны можно было расплачиваться российскими картами «Мир». Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке.

Маврикий начал работу над внедрением российских карт "Мир"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Маврикий — это островное государство в Юго-Восточной Африке. Оно расположено в Индийском океане к югу от Мадагаскара. Россиянам для въезда на Маврикий не нужна виза, если цель поездки — туризм, а срок пребывания в стране составляет не более 60 дней.

«…Из-за санкций россияне должны привозить с собой деньги, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы Маврикий мог принимать карты «Мир»…Я думаю, что правительство и финансовые организации уже работают над этим», — сказал посол.

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