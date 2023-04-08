Маврикий начал работу над внедрением российских карт "Мир"

Профильные ведомства Маврикия приступили к работе над тем, чтобы на территории страны можно было расплачиваться российскими картами «Мир». Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке.
Маврикий — это островное государство в Юго-Восточной Африке. Оно расположено в Индийском океане к югу от Мадагаскара. Россиянам для въезда на Маврикий не нужна виза, если цель поездки — туризм, а срок пребывания в стране составляет не более 60 дней.
«…Из-за санкций россияне должны привозить с собой деньги, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы Маврикий мог принимать карты «Мир»…Я думаю, что правительство и финансовые организации уже работают над этим», — сказал посол.