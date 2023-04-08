Товары ушедших из России популярных брендов в больших количествах продаются в настоящее время через разного рода байеров (посредников). Россияне охотно пользуются их услугами, пишут «Известия».

В «Авито» рассказали, в частности, что количество объявлений от байеров постоянно растет на портале. В начале года свои услуги предлагали несколько сотен посредников, в апреле их число выросло до 13 тыс.

Количество запросов на услуги байеров также постоянно растет, уточнил представитель сервиса. В первом квартале в их посредничестве были заинтересованы около тысячи россиян. В настоящее время на портале размещены десятки тысяч запросов.

Представитель YouDo рассказал, в свою очередь, что в этом году по сравнению с прошлым спрос на услуги такого рода специалистов вырос на 17%.

Он добавил, что при помощи посредников закупаются товары таких брендов как IKEA, H&M, Uniqlo, Nike и многих других. За услуги байеров клиенты платят от 5 до 25 тыс. рублей.