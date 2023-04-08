FT: Италия пересматривает сделку по продаже НПЗ "Лукойла"

Правительство Италии тщательно изучает сделку о продаже "Лукойлом" нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на острове Сицилия компании G.O.I. Energy после того, как американские власти выразили свою озабоченность ранее достигнутыми договоренностями. Об этом в субботу сообщила британская газета Financial Times.

Согласно источникам издания, Вашингтон просит Рим удостовериться в том, что компания G.O.I Energy, представляющая энергетическое направление работы частного фонда Argus New Energy Fund со штаб-квартирой на Кипре, не связана с российскими бизнесменами.

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"Лукойл" в январе проинформировал, что заключил соглашение о продаже НПЗ ISAB в Италии компании G.O.I. Energy, сформировавшей партнерство с трейдером Trafigura. Предполагалось, что сделка может быть закрыта до конца марта, однако итальянским властям потребовалось дополнительное время для ее анализа, уточнила Financial Times.

Издание отметило, что на текущей неделе представители Trafigura, включая одного из руководителей трейдера Бена Лакока, встречались с итальянскими чиновниками, чтобы "ответить на их вопросы". Встреча прошла в "положительном ключе", процесс завершения сделки продвигается, подчеркнула газета. По словам источников, продажа может быть окончательно одобрена уже на следующей неделе.

Госдепартамент не стал комментировать переговоры Вашингтона и Рима по этой сделке. В то же время в Госдепе добавили, что, хотя "Лукойл" и итальянские активы компании не находятся под американскими санкциями, США рекомендуют тщательно рассматривать любые сделки, касающиеся российских энергетических компаний. В самой G.O.I. Energy опровергли какие-либо связи с РФ, указав, что инвесторами компании являются представители Греции, Израиля и Кипра.