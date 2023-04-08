FT: Италия пересмотрит сделку по продаже НПЗ "Лукойла"

Правительство Италии пересмотрит сделку по продаже принадлежащего ЛУКОЙЛу крупного нефтеперерабатывающего завода на фоне выраженной со стороны Вашингтона обеспокоенности. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным газеты, ЛУКОЙЛ в январе 2023 года объявил о продаже своего НПЗ ISAB, расположенного на Сицилии, компании G.O.I. ENERGY, принадлежащей кипрской группе прямых инвестиций Argus.

Сделка между россиянами и «малоизвестным кипрским фондом» вызвала обеспокоенность у США. Вашингтон попросил Рим подтвердить, что Россия не имеет отношения к будущему владельцу.

Источник пояснил, что сделку, сумма которой оценивалась в $1,5 млрд., намеревались закрыть 31 марта. Но на фоне проявленного со стороны США интереса, власти Италии приняли решение приостановить процесс продажи, тщательно изучить все аспекты сделки.