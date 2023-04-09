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1 час назад

Производитель косметики из РФ сообщил о большом интересе к своей продукции во Вьетнаме

ТАСС

Российский производитель косметики "Викторис Профешнл" отметил большой интерес к своей продукции на проходившей с 5 по 8 апреля в Ханое международной многоотраслевой выставке Vietnam Expo - 2023. И благодаря установленным контактам с местными партнерами теперь сможет активно выходить на вьетнамские маркетплейсы. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье по итогам участия в выставке основатель и руководитель компании Виктория Мирошниченко.

Производитель косметики из РФ сообщил об интересе к своей продукции во Вьетнаме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, за четыре дня работы Vietnam Expo - 2023 представители "Викторис Профешнл" увидели огромный интерес к российскому производству косметики.

"Каждую минуту подходил кто-то, многие интересовались дистрибуцией во Вьетнаме, многие предлагали партнерство, также были предложения по организации здесь совместного производства", - сообщила Мирошниченко, добавив, что это первый опыт для ее компании выхода на внешний рынок.

"Мы успешно продаем нашу продукцию в России, а это наш первый опыт выхода за рубеж, от которого мы ожидаем расширения партнерской сети", - сказала основательница "Викторис Профешнл".

Линейка продуктов этой компании состоит из более чем 50 видов косметической продукции.

На Vietnam Expo - 2023 "Викторис Профешнл" была представлена в коллективной экспозиции, организованной департаментом внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы. В качестве ее участников выступили московские компании, которые заинтересованы в выходе на вьетнамский рынок в таких областях, как информационные технологии, промышленность, образование, производство лекарственных препаратов и косметических средств.

Компании,Правительство Москвы,
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