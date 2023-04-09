Производитель косметики из РФ сообщил об интересе к своей продукции во Вьетнаме

Российский производитель косметики "Викторис Профешнл" отметил большой интерес к своей продукции на проходившей с 5 по 8 апреля в Ханое международной многоотраслевой выставке Vietnam Expo - 2023. И благодаря установленным контактам с местными партнерами теперь сможет активно выходить на вьетнамские маркетплейсы. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье по итогам участия в выставке основатель и руководитель компании Виктория Мирошниченко.

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По ее словам, за четыре дня работы Vietnam Expo - 2023 представители "Викторис Профешнл" увидели огромный интерес к российскому производству косметики.

"Каждую минуту подходил кто-то, многие интересовались дистрибуцией во Вьетнаме, многие предлагали партнерство, также были предложения по организации здесь совместного производства", - сообщила Мирошниченко, добавив, что это первый опыт для ее компании выхода на внешний рынок.

"Мы успешно продаем нашу продукцию в России, а это наш первый опыт выхода за рубеж, от которого мы ожидаем расширения партнерской сети", - сказала основательница "Викторис Профешнл".

Линейка продуктов этой компании состоит из более чем 50 видов косметической продукции.