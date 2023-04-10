Microsoft остановила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России

Компания Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России. Это касается даже тех приставок, которые были ввезены в страну официально, сообщают «Известия».

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«Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации», — сообщил газете представитель технической поддержки компании.

Он посоветовал владельцам консолей в случае поломки обращаться в магазин, в котором они ее приобретали. Такой же совет дали в Роспотребнадзоре. Продавцы приставок, в свою очередь, выразили готовность производить их ремонт в случае необходимости.

Отмечается, что наличие проблем с гарантийным обслуживанием подтверждают и пользователи приставок, и ритейлеры.