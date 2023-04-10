Российский производитель водки решил судиться с Disney

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» обратился в суд по интеллектуальным правам, чтобы отсудить у Disney товарные знаки «Пираты Карибского моря» и «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», пишут «Ведомости».

Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

Производитель крепких напитков требует досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по причине их неиспользования Disney. Последнее заседание по этому делу состоялось в феврале, суд тогда решил перенести предварительное заседание на август — к этому времени зарубежная компания должна представить отзыв на исковое заявление и доказать использование товарных знаков.

Завод «Кристалл» находится в Обнинске. Он выпускает водку под флагманскими брендами «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», а также по контракту разливает «Хортицу». Компания не впервые прибегает к использованию названий популярных фильмов в своей продукции. «Кристалл» уже зарегистрировал права на товарные знаки «Фантомас» и «Гладиатор».

Производитель подал заявки на регистрацию товарных знаков «Пираты Карибского моря» и «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца». Их охрана истекает в мае-июне 2023 года. По словам юристов, если Роспатент одобрит заявки, то «Кристалл» получит эксклюзивные права на использование этих брендов. Эксперты предполагают, что компания намерена выпускать под ними крепкие напитки.