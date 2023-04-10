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«Аэрофлот» впервые отправил самолёт на ремонт в Иран

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Речь идёт о широкофюзеляжном Airbus A330-300.

По данным РБК, его обслуживанием будут заниматься сотрудники авиакомпании Mahan Air.

В российском перевозчике отмечают, что иранская сторона имеет необходимые сертификаты и материальную базу для проведения техобслуживания Airbus A330-300.

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Ранее для подобных целей «Аэрофлот» использовал мощности других провайдеров, в частности, гонконгской HAECO. Однако из-за западных санкций продолжение сотрудничества с большинством прежних партнёров оказалось невозможным.

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