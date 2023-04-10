Речь идёт о широкофюзеляжном Airbus A330-300.

По данным РБК, его обслуживанием будут заниматься сотрудники авиакомпании Mahan Air.

В российском перевозчике отмечают, что иранская сторона имеет необходимые сертификаты и материальную базу для проведения техобслуживания Airbus A330-300.