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Японская фармацевтическая компания задумалась о продаже завода в России

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Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical задумалась о продаже российского завода в Ярославле. Об этом «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на фармрынке.

Японская фармацевтическая компания задумалась о продаже завода в России
© РИА Новости

Как стало известно изданию, стоимостью предприятия уже интересовался ряд компаний. Однако на данный момент никаких конкретных переговоров нет. Собеседник «Ъ» отметил, что продажа завода в Ярославле не означает полного сворачивания компанией своего российского бизнеса. В то же время в российском офисе фармпроизводителя информацию о продаже завода назвали «рыночным слухом».

Отмечается, что вложения в российский завод составляют 117,43 миллионов евро. Мощности предприятия предусматривают выпуск 90 миллионов ампул и более трех миллиардов таблеток ежегодно.

В апреле 2022 года компания Takeda Pharmaceutical приостановила новые клинические испытания лекарств в России, а также прекратила новые инвестиции в страну из-за ситуации вокруг Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Кроме того, многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.

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