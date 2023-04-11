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Минпромторг изменит критерии признания автоэлектроники российской

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Минпромторг готовится ввести балльную систему оценки автомобильной электроники для признания ее российской продукцией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект.

Минпромторг изменит критерии признания автоэлектроники российской
© globallookpress.com

Сейчас для попадания в реестр отечественной радиоэлектронной продукции производитель должен обеспечить общую стоимость отечественных комплектующих в готовом продукте на уровне 50%. Однако из-за скачков курса и дефицита электронных компонентов в 2021-2022 годах цена «иностранной» составляющей продуктов выросла, из-за чего российским производителям стало сложнее соответствовать указанному критерию.

Изменения предполагают, что с 2024 года разработчики отечественной автоэлектроники для попадания в реестр должны будут владеть всеми правами на техническую и конструкторскую документацию, программным обеспечением, а также проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и технологические операции в России. С 2026 года от производителей также потребуют использовать при проектировании только российские электронные компоненты.

Как отметил замглавы Минпромторга Василий Шпак, разработанные поправки — ключевой инструмент для стимулирования локализации автопроизводства и поддержки местных разработчиков электронных блоков управления и электроники.

Напомним, что статус российской продукции дает производителям приоритет перед иностранными товарами на госзакупках. Кроме того, производители могут претендовать на поддержку Фонда развития промышленности на специальных условиях.

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