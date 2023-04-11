Минпромторг изменит критерии признания автоэлектроники российской

Минпромторг готовится ввести балльную систему оценки автомобильной электроники для признания ее российской продукцией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект.

Сейчас для попадания в реестр отечественной радиоэлектронной продукции производитель должен обеспечить общую стоимость отечественных комплектующих в готовом продукте на уровне 50%. Однако из-за скачков курса и дефицита электронных компонентов в 2021-2022 годах цена «иностранной» составляющей продуктов выросла, из-за чего российским производителям стало сложнее соответствовать указанному критерию.

Изменения предполагают, что с 2024 года разработчики отечественной автоэлектроники для попадания в реестр должны будут владеть всеми правами на техническую и конструкторскую документацию, программным обеспечением, а также проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и технологические операции в России. С 2026 года от производителей также потребуют использовать при проектировании только российские электронные компоненты.

Как отметил замглавы Минпромторга Василий Шпак, разработанные поправки — ключевой инструмент для стимулирования локализации автопроизводства и поддержки местных разработчиков электронных блоков управления и электроники.