«Новатэк» попросил правительство смягчить налоги для «Ямал СПГ»

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон попросил правительство смягчить дополнительные налоги для проекта "Ямал СПГ". Компания предложила дать ей отсрочку по уплате налога на прибыль за 2022 год и одновременно снизить его, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Михельсона.

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Издание отмечает, что из-за новых разъяснений Минфина по учету курсовых разниц, проект столкнулся с увеличением налога на прибыль за 2022 год на 40 млрд рублей.

"Эта сумма может быть изъята дополнительно к увеличению ставки налога на прибыль для СПГ-проектов до 34% с 2023 года, что, по мнению "Новатэка", ставит под угрозу финансирование перспективных проектов "Арктик СПГ-2" и "Обский СПГ", - отмечает издание.

22 декабря 2022 года Минфин выпустил разъяснения относительно применения закона о временном порядке признания прибыли от курсовых разниц, согласно которым при расчете базы по налогу на прибыль за 2022 год учитывается только превышение отрицательных курсовых разниц над положительными.