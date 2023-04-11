Маск ликвидировал Twitter Inc.

Компания Twitter Inc. была объединена с X Corp, в результате чего первая прекратила свое существование. Об этом стало известно из судебных документов, сообщает портал Slate.

Как считают эксперты, нынешний гендиректор Twitter Илон Маск планировал слияние компаний еще до покупки социальной сети. В апреле 2022 года он зарегистрировал три компании — X Holdings I, II и III, предназначенные для облегчения покупки Twitter. Тогда компания Twitter объединилась с X Holdings II, сохранив свое название и общую корпоративную структуру. X Holdings I, контролируемая Маском, выступала в качестве материнской компании объединенной организации, в то время как X Holdings III брала на себя кредит в размере $13 млрд для покупки Twitter.

Затем 9 марта Илон Маск зарегистрировал две компании: X Holdings Corp и X Corp. Через неделю он подал заявку на слияние X Holdings I с X Holdings Corp. и Twitter Inc. с X Corp. В этом случае закон обязывает X Corp приобрести Twitter, что означает, что теперь Twitter Inc. юридически не существует как компания, базирующаяся в штате Делавэр. Теперь это часть X Corp, материнской компанией которой является X Holdings Corp из Невады.

Ожидается, что в будущем Twitter станет частью суперприложения X — своего рода аналога китайского супераппа WeChat.