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Маск ликвидировал Twitter Inc.

Компания Twitter Inc. была объединена с X Corp, в результате чего первая прекратила свое существование. Об этом стало известно из судебных документов, сообщает портал Slate.

Маск ликвидировал Twitter Inc.
© globallookpress.com

Как считают эксперты, нынешний гендиректор Twitter Илон Маск планировал слияние компаний еще до покупки социальной сети. В апреле 2022 года он зарегистрировал три компании — X Holdings I, II и III, предназначенные для облегчения покупки Twitter. Тогда компания Twitter объединилась с X Holdings II, сохранив свое название и общую корпоративную структуру. X Holdings I, контролируемая Маском, выступала в качестве материнской компании объединенной организации, в то время как X Holdings III брала на себя кредит в размере $13 млрд для покупки Twitter.

Затем 9 марта Илон Маск зарегистрировал две компании: X Holdings Corp и X Corp. Через неделю он подал заявку на слияние X Holdings I с X Holdings Corp. и Twitter Inc. с X Corp. В этом случае закон обязывает X Corp приобрести Twitter, что означает, что теперь Twitter Inc. юридически не существует как компания, базирующаяся в штате Делавэр. Теперь это часть X Corp, материнской компанией которой является X Holdings Corp из Невады.

Ожидается, что в будущем Twitter станет частью суперприложения X — своего рода аналога китайского супераппа WeChat.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Илон Маск потерял за неделю $14,5 млрд.

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