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Mash узнал о планах переименовать «Активиа» и «Актимель»

Кисломолочные продукты «Активиа» и «Актимель», которые производит французская компания Danone, могут в ближайшее время переименовать в «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно. По рукам». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Danone может переименовать «Активиа» и «Актимель» в России
© globallookpress.com

По информации Telegram-канала, таким образом руководство Danone хочет продолжить работу в России.

«В ближайшие месяцы «Активиа» и «Актимель» могут сменить новые продукты локальных линеек. Если креативщики не придумают названия получше, то на полках магазинов появятся шедевры российской креативной мысли — «Вкусно. Полезно. По рукам» и «Давай полегче», — говорится в сообщении.

Ранее агентство «Прайм» сообщало, что французский производитель молочных продуктов Danone занимается изучением различных вариантов адаптации своих международных брендов на российском рынке.

Danone работает на территории России с 1992 года.

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