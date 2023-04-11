Стало известно о возможной смене названия марок «Активиа» и «Актимель»
Марки «Активиа» и «Актимель» переименуют в «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно. По рукам». Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, компания Danone, являющаяся владельцем брендов, стремится продолжить работу в России и вместе с тем «сохранить лицо перед Западом».
По словам сотрудников, «продукцию просто так не убрать», несмотря на громкие заявления руководства французской компании об уходе. Это обусловлено тем, что продукция производится в России.
«Первым аналогом было «Простоквашино», которое сменило марку Danone. Теперь хотят провернуть то же самое с другой кисломолочкой», — говорится в публикации.
Подчеркивается, что в «Активиа» и «Актимель», вероятно, сменят новые продукты локальных линеек в ближайшие месяцы.
В России Danone функционирует с 1992 года. В стране насчитывается 13 заводов фирмы. На них выпускаются молочные продукты, йогурты, десерты, творожки и другое. Компания развивает бренды «Простоквашино», Activia, Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тёма», Alpro и другие.
Осенью прошлого года французская компания Danone заявила, что готовится к продаже контроля над местным производством молочных продуктов и растительных напитков. Компания допустила снижение стоимости активов в процессе сделки на сумму до миллиарда евро.