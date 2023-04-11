Марки «Активиа» и «Актимель» переименуют в «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно. По рукам». Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, компания Danone, являющаяся владельцем брендов, стремится продолжить работу в России и вместе с тем «сохранить лицо перед Западом».

По словам сотрудников, «продукцию просто так не убрать», несмотря на громкие заявления руководства французской компании об уходе. Это обусловлено тем, что продукция производится в России.

«Первым аналогом было «Простоквашино», которое сменило марку Danone. Теперь хотят провернуть то же самое с другой кисломолочкой», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что в «Активиа» и «Актимель», вероятно, сменят новые продукты локальных линеек в ближайшие месяцы.

В России Danone функционирует с 1992 года. В стране насчитывается 13 заводов фирмы. На них выпускаются молочные продукты, йогурты, десерты, творожки и другое. Компания развивает бренды «Простоквашино», Activia, Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тёма», Alpro и другие.