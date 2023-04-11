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1 час назад

Алжирская Sonatrach открыла новые нефтегазовые месторождения

ТАСС

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach в первом квартале текущего года пробурила шесть нефтегазовых скважин, открыв новые запасы углеводородов. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте компании.

Алжирская Sonatrach открыла новые нефтегазовые месторождения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Две скважины были пробурены в бассейне Амгуид-Мессауд в провинции Уаргла. На первой скважине средний дебит нефти был зафиксирован на уровне 5 699 баррелей в сутки (б/с), дебит газа составил 170 461 куб. м, на второй - 4 856 б/с и 255 912 куб. м газа. Как отмечается, эти результаты подтверждают потенциал района Туггурт, расположенного к востоку от крупнейшего в республике месторождения Хасси-Мессауд.

Запасы нефти и газа также были обнаружены в бассейне Беркин на востоке Алжира. На первой скважине средний дебит составил 129 048 куб. м газа и 239 баррелей конденсата из первого пласта, а также 1 905 баррелей нефти и 137 484 куб. м газа из второго пласта. Средний дебит на второй скважине оценивается в 3 117 баррелей нефти и 219 336 куб. м газа.

Кроме того, в бассейне провинции Иллизи было обнаружено газоконденсатное месторождение. Дебит скважины составил 336 930 куб. м газа и 1 504 барреля конденсата. Нефтегазовое месторождение также было открыто в бассейне Вади-Мия, расположенном на юго-востоке месторождения Хасси-Рмель. Суточный дебит составил 453 барреля нефти и 168 312 куб. м газа.

Основанная в 1963 году Sonatrach - крупнейшая алжирская компания и один из главных игроков на рынке углеводородов в Африке и в регионе Средиземного моря. Экспортный доход Sonatrach в 2022 году составил $60 млрд, инвестиции достигли $5,5 млрд. В последние годы компания продолжает демонстрировать рост основных показателей. Так, за год на 2% увеличился уровень добычи нефти, с 185,2 млн тонн в 2021 году до 189,9 млн тонн в 2022 году.

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