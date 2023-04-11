Бизнесмен Ахметов инициировал арбитражный процесс против России

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов пытается добиться компенсации за потерянные активы в Донецкой и Луганской областях. Он инициировал арбитражный процесс против России, сообщила инвестиционная группа SKM (100% акций принадлежат Ахметову).

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«Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций <...>», — сообщила пресс-служба компании.

Информации о том, куда предприниматель собирается обратиться, нет. Активы включают в себя десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость. Среди них — «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит», учебно-тренировочная база «Кирша» и «Донбасс Арена».

Бизнесмен заявил, что подает иск на полное возмещение «всего причиненного с 2014 года ущерба».