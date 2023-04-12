Бывшие руководители Twitter подали в суд на Илона Маска

Бывшее руководство и главный юрист Twitter, уволенные Илоном Маском сразу после покупки соцсети, подали на компанию в канцлерский суд штата Делавэр с требованием возместить им деньги, потраченные на судебные издержки.

Речь идёт о бывших гендиректоре Twitter Параге Агравале, финансовом директоре Неде Сигале и руководительнице юридического отдела соцсети Виджае Гадде. Они требуют от Twitter возмещения судебных издержек, превышающих $1 млн. Иск был подан более двух месяцев назад, но компания так и не возместила траты. Причём Гадде соцсеть должна больше остальных: юрист потратила на судебные издержки во время слушаний в Палате представителей Конгресса США перед комитетом по надзору и подотчётности более $1,1 млн. Тогда разбирательство касалось модерации контента в соцсети.