Шведская водка вернется в Россию

Шведский производитель водки Absolut возобновил поставки продукции в Россию. Об этом сообщает Kristianstadsbladet со ссылкой на представителя Absolut Паулу Эрикссон.
По ее словам, с начала СВО «французский концерн Pernod Ricard, владеющий компанией, действовал с учетом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в России». В связи с этим и в рамках антироссийских санкций организация осуществляла поставки своей продукции в эти страны в объеме, который был «способен защитить местных работников и обеспечить предприятиям экономическую устойчивость».
При этом до сих пор на складах в РФ были запасы Absolut, но на данный момент полки пусты.
Напомним, что компания приостановила поставки продукции в Россию после начала СВО 24 февраля.