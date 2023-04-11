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1 час назад

Absolut возобновляет поставки в РФ

Елена Прошина

Шведский производитель водки Absolut возобновил поставки продукции в Россию. Об этом сообщает Kristianstadsbladet со ссылкой на представителя Absolut Паулу Эрикссон.

Шведская водка вернется в Россию
Фото: UnsplashUnsplash

По ее словам, с начала СВО «французский концерн Pernod Ricard, владеющий компанией, действовал с учетом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в России». В связи с этим и в рамках антироссийских санкций организация осуществляла поставки своей продукции в эти страны в объеме, который был «способен защитить местных работников и обеспечить предприятиям экономическую устойчивость».

При этом до сих пор на складах в РФ были запасы Absolut, но на данный момент полки пусты.

Напомним, что компания приостановила поставки продукции в Россию после начала СВО 24 февраля.

Компании,
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