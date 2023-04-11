Шведская водка вернется в Россию

По ее словам, с начала СВО «французский концерн Pernod Ricard, владеющий компанией, действовал с учетом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в России». В связи с этим и в рамках антироссийских санкций организация осуществляла поставки своей продукции в эти страны в объеме, который был «способен защитить местных работников и обеспечить предприятиям экономическую устойчивость».