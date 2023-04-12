В Молдавии предупредили о риске расторжения контракта с РФ на поставки газа

Контракт на поставки российского газа в Молдавию может быть расторгнут в любой момент. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Парликов, передает ТАСС.

"Юридически контракт на поставки газа действителен, но обе стороны частично нарушили свои обязательства в рамках этого договора", - сказал глава Минэнерго.

В частности, власти Молдавии в прошлом году просрочили обязательства по выплате долга, а российская сторона сокращала объем передачи газа. Парликов отметил, что нарушения дают право каждой из сторон расторгнуть договор в одностороннем порядке. Однако министр подчеркнул, что республика заинтересована в сохранении контракта с "Газпромом" в целях энергобезопасности.