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В Молдавии предупредили о риске расторжения контракта с Россией на поставки газа

Контракт на поставки российского газа в Молдавию может быть расторгнут в любой момент. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Парликов, передает ТАСС.

В Молдавии предупредили о риске расторжения контракта с РФ на поставки газа
© Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

"Юридически контракт на поставки газа действителен, но обе стороны частично нарушили свои обязательства в рамках этого договора", - сказал глава Минэнерго.

В частности, власти Молдавии в прошлом году просрочили обязательства по выплате долга, а российская сторона сокращала объем передачи газа. Парликов отметил, что нарушения дают право каждой из сторон расторгнуть договор в одностороннем порядке. Однако министр подчеркнул, что республика заинтересована в сохранении контракта с "Газпромом" в целях энергобезопасности.

Ранее сообщалось, что Молдавия смогла сэкономить свыше $420 млн на поставках газа по итогам 2022 года благодаря контракту с российской компанией "Газпром".

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