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Анонсировано открытие около 50 бывших магазинов Inditex в «Мегах» весной

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Руководитель отдела аренды Ingka Centres в России Светлана Бурзянцева анонсировала открытие весной порядка 50 магазинов ушедшей из РФ группы Inditex под новыми названиями, передает ТАСС.

По словам собеседницы агентства, с данными магазинами заключены контракты. Она подчеркнула, что в торговых центрах «Мега» бренды группы Inditex занимают 50 тыс. кв. м в 13 из 14 комплексов.

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Бурзянцева отметила, что открытие намечено на май. Торговые точки откроются в каждом городе присутствия одновременно, добавила она. Кроме того, собеседница указала на ведение в стране работы по наполнению магазинов.

Покупателями бизнеса Inditex в России стала компания «Фэшн энд Мор Менеджмент ДиЭмСиСи». Магазины в стране откроются под названиями Maag, Dub, Ecru, Vilet.

Inditex является испанской компанией, владельцем крупных сетей магазинов, таких как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe.

Ранее сообщалось, что, по данным Focus Technologies, ТЦ Москвы и Санкт-Петербурга наблюдают увеличение посещаемости – на 4-6%. Прирост начался с конца марта. До этого периода фиксировался длительный спад показателя.

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