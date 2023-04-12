Нижегородский суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen

Арбитражный суд Нижегородской области отказал Горьковскому автозаводу (ГАЗ) в обеспечении второго иска к Volkswagen. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет об иске на 28,4 миллиарда рублей. Согласно информации из картотеки арбитражных дел, требование от завода о взыскании с компании «Фольксваген акциенгезельшафт» (Volkswagen Aktiengesellschaft) денежных средств поступило 7 апреля. Подача ходатайства об обеспечении искового заявления была осуществлена 10 апреля.

11 апреля судьей было принято исковое заявление к производству и назначено предварительное судебное заседание на 7 июня.

Вместе с тем сообщается о выносе судьей определения «Отказать в обеспечении искового заявления в ответ на ходатайство (заявление) (10.04.2023) от ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» от 10 апреля».

Агентство обратилось в пресс-службу Арбитражного суда Нижегородской области. Выяснилось, что заявление не рассмотрели. Также стало известно, что определение судьи касается только мер обеспечения иска.