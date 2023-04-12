$82.18+2.6889.73+2.63
1 час назад

Правительство разрешило "Новатэку" выкупить долю Shell в "Сахалине-2" за 94,8 млрд рублей

Газета.Ru

Российская компания «Новатэк» получила от правительства разрешение на покупку доли британского нефтегазового концерна Shell в фирме «Сахалинская энергия», являющейся оператором проекта «Сахалин-2». Об этом говорится в соответствующем распоряжении кабмина.

Кабмин разрешил «Новатэку» выкупить долю Shell в «Сахалине-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До недавнего времени основными акционерами Sakhalin Energy считались российский энергетический холдинг «Газпром», которому принадлежали 50% плюс одна акция, а также Shell (27,5% минус одна акция), группа компаний Mitsui & Co. (12,5% акций) и группа компаний Mitsubishi (10% акций). Таким образом, после решения правительства число акционеров в операторе проекта «Сахалин-2» сократилось до трех компаний.

«Утвердить цену продажи доли в размере 27,49999998621683% уставного капитала ООО «Сахалинская энергия» в размере 94,8 млрд рублей и определить, что продажа указанной доли подлежит ООО «НОВАТЭК Московская область», — сообщается в документе.

В конце июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy в собственность государству. После этого решения в концерне Shell заявили, что компания не станет входить в состав совладельцев российского оператора проекта «Сахалин-2». При этом основные японские акционеры (Mitsui & Co. и Mitsubishi), напротив, выразили намерение остаться в списке ключевых участников разработки Пильтун-Астохского и Лунского нефтегазовых месторождений.

Компании,Владимир Путин,Новатэк,Shell,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий