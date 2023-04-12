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Ozon реорганизовал два дочерних банка в один

Онлайн-ретейлер Ozon завершил реорганизацию двух дочерних банков. Объединенный банк будет развиваться под брендом Ozon банк, говорится в сообщении компании.

Ozon реорганизовал два дочерних банка в один
© ТАСС

"Мы завершили реорганизацию наших банковских активов, "Еком банка" и "Озон банка", которую запустили в сентябре 2022 года. Объединенный банк будет развиваться под брендом Ozon банк (ООО "Озон банк") на базе универсальной лицензии", - отмечается в сообщении.

Наличие универсальной банковской лицензии в сочетании с узнаваемым брендом маркетплейса позволит компании продолжить развитие востребованных бизнесом и покупателями финансовых сервисов. Завершение реорганизации никак не влияет на операции клиентов компании: все условия взаимодействия для физических и юридических лиц остаются прежними, добавили в пресс-службе ретейлера.

В феврале президент РФ Владимир Путин разрешил реорганизацию "Еком банка" в форме присоединения к нему "Озон банка".

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