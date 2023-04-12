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Маск объяснил покупку Twitter фразой «Мне пришлось»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью репортеру «Би-би-си» Джеймсом Клейтоном заявил, что покупка социальной сети Twitter за $44 млрд была вынужденной мерой, так как миллиардер находился под давлением судебного иска. Об этом сообщает TechCrunch.

Маск назвал покупку Twitter вынужденной мерой
© globallookpress.com

«Мне пришлось это сделать. Я сделал это, потому что думал, что суд заставит меня завершить сделку. Это и есть причина для покупки», — отметил Маск в общении с Клейтоном.

Маск пояснил, что действительно заключил сделку только потому, что ему в любом случае пришлось бы довести приобретение компании до конца — самостоятельно или по решению суда.

В общении с журналистом миллиардер также подтвердил, что все еще пытался выйти из сделки осенью 2022 года, но потом юристы посоветовали ему самостоятельно довести приобретение Twitter до конца, так как иск в суде скорее всего будет не в его пользу.

В сентябре 2022 года Twitter привлек Маска к суду, чтобы заставить его выполнить подписанное обязательство по приобретению компании за $44 млрд, или $54,20 за акцию. Маск пытался оспорить сумму сделки на основании полученных им данных о том, что Twitter завысил реальное количество пользователей и занизил количество ботов на платформе.

Ранее сообщалось, что компания Twitter Inc. была объединена с X Corp Илона Маска, в результате чего первая прекратила свое существование. В результате соцсеть Twitter теперь является частью X Corp, материнской компанией которой является X Holdings Corp из Невады.

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