Российской авиакомпании продлили экспортные ограничения

Министерство торговли США продлило на 180 дней отзыв экспортных привилегий у «Уральских авиалиний».
Об этом сообщает ТАСС https://tass.ru/ekonomika/17508351 со ссылкой на электронную базу американского Федерального реестра.
По данным агентства, соответствующее постановление подписал помощник министра торговли США Мэтью Акселрод.
«Я удовлетворяю запрос о продлении действия распоряжения о временном отказе в предоставлении экспортных привилегий, изданного в связи с этим 13 октября 2022 года. Приказ вступает в силу немедленно и будет действовать в течение 180 дней», — говорится в документе.
Напомним, что Минторг США также отозвал экспортные привилегии у S7 Airlines, Nordwind Airlines, «Азур эйр», «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «ЮТэйр». Данное решение в Вашингтоне объясняли нарушениями со стороны российских авиакомпаний.