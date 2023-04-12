Российской авиакомпании продлили экспортные ограничения

«Я удовлетворяю запрос о продлении действия распоряжения о временном отказе в предоставлении экспортных привилегий, изданного в связи с этим 13 октября 2022 года. Приказ вступает в силу немедленно и будет действовать в течение 180 дней», — говорится в документе.