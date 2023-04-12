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1 час назад

Российской авиакомпании продлили экспортные ограничения

Елена Прошина

Министерство торговли США продлило на 180 дней отзыв экспортных привилегий у «Уральских авиалиний».

Российской авиакомпании продлили экспортные ограничения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС https://tass.ru/ekonomika/17508351 со ссылкой на электронную базу американского Федерального реестра.

По данным агентства, соответствующее постановление подписал помощник министра торговли США Мэтью Акселрод.

«Я удовлетворяю запрос о продлении действия распоряжения о временном отказе в предоставлении экспортных привилегий, изданного в связи с этим 13 октября 2022 года. Приказ вступает в силу немедленно и будет действовать в течение 180 дней», — говорится в документе.

Напомним, что Минторг США также отозвал экспортные привилегии у S7 Airlines, Nordwind Airlines, «Азур эйр», «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «ЮТэйр». Данное решение в Вашингтоне объясняли нарушениями со стороны российских авиакомпаний.

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