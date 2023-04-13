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Россиян предупредили о подорожании мебели

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Генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов заявил, что россиян ожидает подорожание товаров на этом рынке. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

Россиян предупредили о подорожании мебели
© Unsplash

Шихов предупредил о подорожании мебели и заявил, что ее стоимость может вырасти на 10-15 процентов уже во второй половине II квартала 2023 года. По его мнению, в ряде сегментов рынка цены станут еще выше при большей зависимости от иностранных партнеров.

Эксперт объяснил, что мебель подорожает из-за роста курса валют. Кроме того, на рост цен влияет ужесточение санкций в против параллельного импорта в Россию.

«Такие популярные страны для параллельного импорта, как Турция и Казахстан, стали менее доступны для ввоза сложных европейских товаров. <...> Как следствие — либо увеличивается цена таких товаров, либо усложняется логистика, что также увеличивает в итоге стоимость», — отметил Шихов.

Ранее россиян предупредили о подорожании мехов. Изделия из натурального материала могут вырасти на 10 процентов в этом году.

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