СМИ: Apple отказалась от золота и вольфрама из РФ

Американская корпорация Apple официально отказалась от использования российских вольфрама, тантала и золота для производства своей продукции, но металлы из РФ продолжают поступать Apple и другим производителям смартфонов через третьи страны. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетности Apple и Samsung об использовании металлов.

Отчеты были опубликованы в марте и посвящены итогам 2022 года. В документах в основном идет речь о металлах, которые используются для производства полупроводников и микросхем.

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В начале марта 2022-го из-за украинского кризиса Apple остановила продажи в России, прекратила поставки своей продукции в страну, а также ограничила работу Apple Pay и других сервисов.

В отчете Apple указано, что компания также отказалась от закупок российских металлов «по требованию правительства США».

Samsung продолжает закупки в России: компания использует тантал, вольфрам и золото от «Гидрометаллурга», «Молирена», Унечского завода тугоплавких металлов, Соликамского магниевого завода (СМЗ), Новосибирского аффинажного завода, «Уралэлектромеди», Московского завода по обработке спецсплавов и «Красцветмета».

Источник, близкий к СМЗ, рассказал «Коммерсанту», что прямого сотрудничества с Apple и Samsung никогда не было, компании сотрудничали с основным партнером СМЗ по танталу — Ульбинским металлургическим заводом в Казахстане.

Глава рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин рассказал, что в 2021 году в США поставляли вольфрамовый концентрат из России примерно на три миллиона долларов, эти поставки составляли около 3,5 процента рынка этого металла.

По мнению Гришунина, Apple могла заместить поставки из России за счет Китая, который использует для производства металла российские концентраты.

По оценке НРА, из России в США ранее поставляли около 200 тонн вольфрама и менее десяти тонн золота в год, теперь эти объемы могут быть замещены поставками из Китая и Индии.