Траст выставил банк Точка на торги

«Точка — это прибыльный банк со своей банковской лицензией и качественной широкой клиентской базой в одном из самых перспективных сегментов — малого и среднего бизнеса. Несмотря на высокую турбулентность в экономике, банк закончил прошлый год с прибылью и продолжает демонстрировать положительную динамику, в том числе наращивая комиссионный доход. При этом универсальная лицензия позволяет Точке работать и с физлицами, что дает обширные возможности для развития бизнеса», — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов Траст Александр Соколов.