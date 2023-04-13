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48 минут назад

Траст выставил банк Точка на торги

Lenta.ru

Банк непрофильных активов Траст выставил на открытые торги 90,01 процента акций Точки. Торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке «Фабрикант» 26 июня. Цена лота — 22,7 миллиарда рублей. Заявки принимаются до 17 июня.

Траст выставил банк Точка на торги
Фото: ТАССТАСС

В лот входит сама «Точка» и все дочерние компании, включая банк Точка.

«Точка» — это полностью цифровой банк, который в феврале получил универсальную лицензию, позволяющую самостоятельно, без участия партнеров, работать с рублями, валютой и привлекать деньги во вклады физлиц. Капитал банка банка Точка составляет 3,6 миллиарда рублей. У банка около 400 тысяч активных клиентов.

Чистая прибыль компании «Точка» по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2022 года составила 6,2 миллиарда рублей — на 40 процентов больше плана, за январь — февраль 2023 года этот показатель составил 1,1 миллиарда рублей. Банк представлен в 700 городах, в 22 городах работают штаб-квартиры, центральное подразделение находится в Екатеринбурге.

«Точка — это прибыльный банк со своей банковской лицензией и качественной широкой клиентской базой в одном из самых перспективных сегментов — малого и среднего бизнеса. Несмотря на высокую турбулентность в экономике, банк закончил прошлый год с прибылью и продолжает демонстрировать положительную динамику, в том числе наращивая комиссионный доход. При этом универсальная лицензия позволяет Точке работать и с физлицами, что дает обширные возможности для развития бизнеса», — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов Траст Александр Соколов.

Компании,Александр Соколов,
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