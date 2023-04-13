«Мегафон» сделал заявление после попадания под американские санкции

Санкции США против «Мегафона» не затрагивают услуги в области связи и расчеты за них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Там указали на отсутствие прямого серьезного влияния на бизнес компании, ее абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые.
О введении новых санкций американскими властями против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией, стало известно накануне, 12 апреля. Под рестрикции попал «Мегафон».
В компании назвали внесение оператора в «черный» список необоснованным и нелогичным решением. Там указали на планы его оспаривать.
Вместе с тем Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) было исключено оказание услуг связи из санкционных ограничений на «Мегафон».
Ранее «Ведомости», ссылаясь на агентство Telecom Daily, сообщили, что в 2023 году крупнейшие сотовые операторы в РФ повысят среднюю цену тарифов на связь. Приблизительный диапазон роста — 10—15%.