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59 минут назад

«Мегафон» сделал заявление после попадания под американские санкции

Лера Букина

Санкции США против «Мегафона» не затрагивают услуги в области связи и расчеты за них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Там указали на отсутствие прямого серьезного влияния на бизнес компании, ее абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые.

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О введении новых санкций американскими властями против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией, стало известно накануне, 12 апреля. Под рестрикции попал «Мегафон».

В компании назвали внесение оператора в «черный» список необоснованным и нелогичным решением. Там указали на планы его оспаривать.

Вместе с тем Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) было исключено оказание услуг связи из санкционных ограничений на «Мегафон».

Ранее «Ведомости», ссылаясь на агентство Telecom Daily, сообщили, что в 2023 году крупнейшие сотовые операторы в РФ повысят среднюю цену тарифов на связь. Приблизительный диапазон роста — 10—15%.

Компании,Казначейство США,Мегафон,
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